Fins al 4 de febrer, es poden fer les inscripcions a les propostes formatives que la regidoria de Cultura de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha preparat per aquest primer semestre de l’any.

Els cursos a escollir són: anglès de supervivència per a conversar en aquesta llengua; taller d’art i pintura per aprendre una tècnica pictòrica: oli, aquarel·la, acrílic, carbonet, dibuix artístic; i el taller de cuina i cultura enfocat a conèixer bé tot allò que es menja per anar més enllà de l’aspecte nutricional.

Més informació a angelslores@elshostaletsdepierola.cat o a la web del consistori.