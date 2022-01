La Biblioteca Central d’Igualada va acollir l’acte d’entrega dels premis del 30è Concurs de Pessebres d’Igualada d’enguany, organitzat per l’Associació de Veïns del Barri de Santa Caterina i el Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada. Els millors pessebres en la categoria d’escoles van ser per al grup de primària de l’Escola Mowgli i l’Escola Maristes. En la categoria d’adults, van resultar guanyadors: Jordi Riba Satorres, Lluís M. Balsells Castelltort i l’Associació de Gent Gran d’Igualada. Respecte als pessebres infantils o familiars, es van endur el premi Magí i Elisenda Morera Senserrich, Nil Pérez Carles i Raquel Herranz Martos. El regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals, Pere Camps i Oviedo, va entregar vals per comprar llibres o material escolar a tots els guanyadors.

La Biblioteca Central d’Igualada va acollir l’acte d’entrega dels premis del 30è Concurs de Pessebres d’Igualada d’enguany, organitzat per l’Associació de Veïns del Barri de Santa Caterina i el Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada. Els millors pessebres en la categoria d’escoles van ser per al grup de primària de l’Escola Mowgli i l’Escola Maristes. En la categoria d’adults, van resultar guanyadors: Jordi Riba Satorres, Lluís M. Balsells Castelltort i l’Associació de Gent Gran d’Igualada. Respecte als pessebres infantils o familiars, es van endur el premi Magí i Elisenda Morera Senserrich, Nil Pérez Carles i Raquel Herranz Martos. El regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals, Pere Camps i Oviedo, va entregar vals per comprar llibres o material escolar a tots els guanyadors.