L’escola Sant Marc de cal Bassacs va finalitzar aquest mes de febrer el seu Projecte Erasmus+ KA1 seleccionat per la Comissió Europea el curs passat 2019-20 amb un pressupost de 16.017 euros. El Projecte anomenat «Learning about innovative projects and learning practices» va permetre que onze docents del centre es desplacessin a diferents països europeus per participar en activitats de formació i pràctiques educatives en diferents centres de referència. El centre educatiu participa en diferents projectes innovadors com el programa AVANCEM (Ensenyament i Aprenentatge Integrat de les Llengües) i GEP (Generació Plurilingüe) del Departament d’Educació.