Gegantets de Capellades va organitzar en col·laboració amb l’Ajuntament de Capellades un concurs de dibuix adreçat als infants de les escoles del municipi. L’objectiu era trobar el disseny dels nous vestits que portaran el Capelló i la Miramar. La guanyadora del concurs ha estat Indara Rodríguez Cobos de 6è B de l’Escola Marquès de la Pobla. El seu dibuix serà el model que s’escollirà per dissenyar els nous vestits i també tindrà una dotació econòmica, atorgada per l’Ajuntament de Capellades, per poder bescanviar per material escolar a les llibreries del municipi. El segon premis ha estat per Èlia Arjona Gil, de 5è. A de l’Escola Marquès de la Pobla i el tercer, per Aran Olmedo Romera de 5è. del col·legi Mare del Diví Pastor. El segon i tercer premi tindran també un premi atorgat des de l’Ajuntament.