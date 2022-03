Els visitants del Mercat Figueter de Capellades es van trobar amb l’habitual circuit firal ple de parades diverses, els comerços de Capellades oberts i entitats de la vila. A més de passejar per la fira, també es va poder gaudir de la música de la Banda de l’Escola de Música de Capellades i del concert de folk d’Àngel Laguna. També van sortir els gegants de Capellades per ensenyar les noves rèpliques i els gegantets per entregar els premis del concurs infantil que es va dur a terme per escollir els nous vestits que han d’estrenar el Capelló i la Miramar. Durant tot el dia, la plaça Verdaguer va acollir la Mostra de vins, caves i productes de proximitat.