El projecte «eTwinners as pros» de l’alumnat de 6è de primària ha resultat guanyador en la categoria de 7 a 11 anys en els premis europeus eTwinning 2022. Aquest projecte transversal d’eTwinning dona a l’alumnat d’11 anys l’oportunitat d’assumir diferents rols professionals, buscar recursos en línia per aprendre més sobre el món que els envolta, pel·lícules, constel·lacions i mecanismes o invents fets al llarg de la història. Els estudiants utilitzen aquest coneixement en activitats pràctiques per crear maquetes, llibres electrònics i molt més. Els estudiants també assumeixen tasques com l’avaluació formativa, l’avaluació i la difusió. En l’enllaç següent es pot veure tot el treball realitzat en el projecte: https://twinspace.etwinning.net/121788/home