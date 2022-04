L’Agrupació Coral Sant Fruitós va recuperar la tradicional cantada de Caramelles pel municipi sota la direcció d’Anna Maria Riera, després que els darrers dos anys es va viure des de cada casa a través de l’emissió de peces musicals des de Ràdio Sant Fruitós. Donada la situació sanitària dels darrers mesos, la Coral infantil i juvenil no va actuar en aquesta edició, esperant poder recuperar per la pròxima Pasqua la cantada conjunta de grans i petits. Les actuacions de la Coral van ser al Cobert de la Màquina de Batre, a Cal Casajoana, a la plaça de l’Església i finalment a la plaça de la Vila. Cada any, els cantaires fan un homenatge a una persona col·laboradora de les Caramelles del poble, enguany es va recordar a la pianista Maria Guitart Bové de ca la Munda (Navarcles 1915-Sant Fruitós 1998). -Jaume Grandia