La Portals 2022 va donar el seu tret de sortida amb prop de mil ciclistes de diferents edats preparats per gaudir de l’esport i el paisatge natural de Montserrat. Sílvia Rovira, protagonista de l’edició d’enguany, encapçalava la sortida acompanyada d’altres companyes ciclistes. Rovira va mostrar-se molt orgullosa per ser l’esportista homenatjada de la present edició i va dedicar unes paraules d’agraïment. Com en les darreres edicions, les persones participants van poder gaudir de dos recorreguts: La Portals Clàssic de 60 quilòmetres i que rodeja la muntanya per camins i corriols, i La Portals Half de 40 quilòmetres, amb un recorregut més curt i assequible. Cal destacar l’alta participació de dones respecte d’anys anteriors, i que s’ha concretat en un increment del 90% respecte del 2021. La Portals va ser organitzada per l’entitat La Taca de Collbató, amb el suport de l’Ajuntament i del Patronat de la Muntanya de Montserrat.