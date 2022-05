Recentment, va tenir lloc una nova edició del Fòrum Universitat Empresa a la UPC Manresa, que enguany arribava a la cinquena edició. En total hi van participar catorze empreses, tres associacions estudiantils, dues entitats representatives del sector d’enginyeria i automoció, i UPCAlumini. Les empreses van fer xerrades per tal d’oferir a l’alumnat una visió global de les companyies. Entre l’alumnat que hi va participar es va sortejar una tauleta gentilesa del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrial i Graduats de Manresa (CETIM), que va guanyar Rafael Braza Rivera, estudiant del Grau d’Enginyeria Química. Aquesta edició de la fira va tenir la participació del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa (CETIM), CIAC, UPCAlumni i algunes empreses del territori com Airtificial, Ames, Ausa, Avinent, Btech, Cargill, Denso, Draxton, Iskra, Masats, Maxion Wheels, Mecvil i Oliva Torras.