Els carrers de Santpedor es van convertir en un escape room. Els participants, inscrits prèviament, havien de trobar i obrir un cofre amb un antic tresor amagat. A través de desxifrar enigmes, resoldre proves i ser hàbils amb les pistes, cada grup de sis persones havia de resoldre el misteri abans de 40 minuts. La iniciativa de l’Ajuntament de Santpedor i el Casal de Joves Lokal de la Vila va tenir molt bona rebuda i es va dur a terme amb la col·laboració de la start up bagenca Gaudire, creadors i desenvolupadors de la proposta. Fa un any ja es va fer una activitat molt semblant per al públic familiar i jove i va ser tot un èxit.