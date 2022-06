L’alumnat de 1r curs del cicle inicial d’educació primària de l’Escola Sant Pere de Monistrol de Montserrat va guanyar el XXVII Concurs El Gust per la Lectura de Catalunya en el gènere de detectius de la seva categoria. El treball Quin misteri! sobre la novel·la de detectius Qui m’ha robat les plomes va ser premiat amb un val de 500 euros per comprar llibres per a la biblioteca del centre a la Setmana del Llibre en Català. En la categoria de cicle superior d’educació primària amb el gènere de Bestiaris, va guanyar l’alumnat de cinquè de primària de Vedruna Sallent amb el treball Inspiracions del llibre La selva en vers. En el gènere de novel·la de detectius va guanyar el curs de cinquè de primària de l’Escola Pla del Puig amb el seu treball Diari d’una investigació sobre el llibre Julivert amb diamants. A la imatge, l’alumnat de 1r d’educació primària de l’Escola Sant Pere de Monistrol de Montserrat.