Fins a una quarantena de persones del Casal de la Gent Gran de la Font dels Capellans, de Manresa, van fer una excursió a Pals, al Baix Empordà. Allà van poder visitar, per una banda, la zona medieval del municipi, com el nucli antic, el castell de Pals i l’església, i, per altra banda, també van poder veure els arrossars de Pals, que és una població ben coneguda per aquest cultiu. Malgrat la forta calor, la sortida va ser tot un èxit.