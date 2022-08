Durant aquest mes de juliol, Santpedor ha acollit una altra edició del Bitxac, el casal d’estiu per a infants i joves del municipi que organitza el CAE i la Xarranca i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santpedor. Aquest any, un total de 135 infants i joves de P3 a 4t d’ESO han participat al llarg de les cinc setmanes de casal. Aquests joves participants han pogut desenvolupar activitats com gimcanes, tallers, esports, piscina, jocs de pistes o excursions pel poble. També han fet sortides a l’entorn per grups a la granja escola CAN (el Mujal, Navàs), de caiac al pantà de la Baells, passejades amb poni, una excursió a la platja de Vilanova i la Geltrú i al parc Turó de Can Mates, de Sant Cugat del Vallès.