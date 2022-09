Isidre Macià, Director de Grup Català de Seguretat, va ser reconegut a Ucraïna, a escala municipal, amb la medalla al mèrit per les actuacions dutes a terme en l’àmbit de l’ajuda humanitària en les zones de major activitat bèl·lica de l’est d’Ucraïna. Macià al capdavant d’un equip d’alt perfil tècnic i humanitari ha realitzat diferents aportacions de material, vehicles tot terreny per al seu ús com a vehicles tàctics lleugers, ambulàncies equipades amb suport vital bàsic i equips per a diagnòstic hospitalari de campanya, entre d’altres.