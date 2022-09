El martorellenc Joaquim Parera va presentar a la Biblioteca de Martorell el llibre Igor, Renfield i la boja de la pala. Es tracta de relats curts, que a vegades es creuen, de biografies de personatges coneguts de la cultura popular i d’altres menys coneguts que normalment no tenen veu. Parera va estar acompanyat d’Andreu González, regidor de Cultura, així com per Iván Sánchez i Puri Massa. Aquest, però, no és el primer llibre del martorellenc. Junt amb Iván Sánchez va publicar Reflexiones sobre 53 días de invierno, on entrevistava la directora del film 53 días de invierno Judit Colell, a la guionista Alba Ventura i a l’actriu Aina Clotet, entre d’altres membres del rodatge.