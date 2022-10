El projecte Erasmus+ WISH (Work for an Inclusive School Heritage), que es va desenvolupar entre els anys 2017 i 2019 i en què va participar l’institut Guillem Catà, ha rebut el premi European Innovative Teaching Award per innovació en l’ensenyament. Durant la gala, que va tenir lloc a Brussel·les, va rebre el premi en nom dels participants en el projecte la coordinadora eslovaca Eva Ladnakova. A més de l’institut manresà, també hi van participar l’I.I.S. Grandis de Cuneo (Itàlia), Súkromná Obchodná Akadémia de Zilina (Eslovàquia), així com les universitats de Timisoara (Romania) i Gaziantep (Turquia).