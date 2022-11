La Fira de la Carbassa de Calaf va tornar a atreure milers de persones d’arreu del territori que, interessades per aquest producte de tardor, van aprofitar per fer una visita a la capital de l’Alta Segarra. La plaça dels Arbres de la vila va acollir més d’una quarantena de paradistes amb productes fets de carbassa d’allò més diversos com: elements decoratius, artesania i altres productes de temporada i proximitat. A més, com a mercat especialitzat, també s’hi van trobar tota classe de varietats de carbasses de diferents mides, sabors i colors. Un altre dels reclams més atractius de la fira, va ser l’espai gastronòmic on es podien degustar productes fets amb aquest fruit de tardor. A més, la fira també va comptar amb una exposició de productes de tardor i amb carbasses decorades pels alumnes de la llar d’infants la Boireta i l’Escola Alta Segarra de Calaf.