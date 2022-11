La regidoria de Cultura de Castellví ha programat per aquest mes de novembre una sortida al teatre a Barcelona per poder gaudir del musical «Golfus de Roma», un divertit espectacle dirigit pel castellvinenc Daniel Anglès i protagonitzat, entre d’altres, per Jordi Bosch, Mercè Martínez i Frank Capdet. L’activitat es farà el dimarts 22 de novembre i les persones que vulguin participar-hi només hauran de pagar l’entrada –a un preu especial per a grup. L’autocar per desplaçar-se al teatre serà a càrrec de l’Ajuntament. Les inscripcions ja es poden fer a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic de dilluns a divendres o bé al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina els dimarts de 18 a 21h. En fer la inscripció, caldrà abonar el preu de l’entrada (29,25€). El dia límit per apuntar-se és el divendres 11 de novembre.

La sortida del bus de la plaça del poble serà a les 18.15h i es farà una segona parada a les 18.45h al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina. L’espectacle comença a les 20.00h i té una durada de 2h 35’. El retorn cap a Castellví es farà sobre les 23h.