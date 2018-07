La solsonina pubilla de Catalunya dona suport als presos al Parlament

«Us volem agrair la valentia per defensar la voluntat del poble de Catalunya fins al punt de deixar enrere els vostres interessos personals». La pubilla de Catalunya, la solsonina Anna Montraveta, va pronunciar ahir aquestes paraules al Parlament, en una jornada en què el president, Roger Tor-rent, va acollir més d'un centenar de representants del món del pubillatge. Montraveta va aprofitar l'acte per llegir un escrit, en representació de la resta del col·lectiu, per donar suport els presos independentistes i donar valor a la cultura catalana.

«Feia temps que, juntament amb l'actual hereu de Catalunya i altres representants provincials, volíem fer una carta per expressar el nostre suport als presos», explica Anna Montraveta. Comenta que van pensar que la visita que tenien programada al Parlament seria un bon moment per fer-ho. Es tracta d'una cita a la qual cada any assisteixen hereus, pubilles, dames i fadrins de tot Catalunya. Enguany, el president Torrent va rebre els convidats, entre els quals també hi havia el president del Foment de les Tradicions Catalanes, Gil Vilarrasa.

La lectura de la carta adreçada als presos empresonats va ser un dels moments més emotius de la jornada. L'escrit va començar dirigint-se a les persones «que per defensar els nostres drets han hagut de marxar o bé d'entrar a la presó». La carta va evidenciar el posicionament del col·lectiu amb expressions com: «La felicitat consisteix a parar una porra amb un somriure, consisteix a convertir els barrots d'una presó en llaços grocs», va remarcar la pubilla. Montraveta va remarcar que, al llarg del discurs, també va fer referència «al component històric de la lluita pels drets de Catalu-nya». «Portem 304 anys lluitant per uns drets que Felip V ens va prendre amb el Decret de Nova Planta», va destacar la pubilla.

En un dels fragments de la carta s'esmenta que la «funció del pubillatge, però, no és fer política». Montraveta va sostenir que «en aquest cas no solament estem parlant de qüestions polítiques sinó de drets i de llibertat». Va explicar que no és el primer discurs a favor de l'alliberament dels presos que fan en públic, «ja que en diversos actes més petits n'hem fet esment». Però sí que va ser la primera vegada que ho manifestaven en un espai com el Parlament i en una carta dirigida explícitament als presos independentistes i als polítics exiliats. Montraveta va apuntar que «el pubillatge és un col·lectiu cultural i la cultura ha de ser una eina per transformar la societat».

De fet, va remarcar que «l'any que estic vivint com a pubilla de Catalunya no és habitual». Va posar l'exemple que cada any pel dia de Sant Jordi la pubilla i l'hereu visiten el president de la Generalitat. «Però aquest any per la Diada de Sant Jordi no hi havia ningú que ens pogués rebre», va lamentar. Tot i així, va explicar que «la repressió que estem vivim fa que el nostre paper agafi més força». Va esmentar que el cas més emblemàtic d'enguany és el del poble de Sant Fruitós. «Després de dotze anys d'absència, han tornat aparèixer la figura de la pubilla i l'hereu al poble», va remarcar.

En l'últim tram de la carta, la pubilla va citar el manifest de la Flama del Canigó, que enguany va escriure Jordi Cuixart. «La cultura amara ciutats, barris i pobles definits per una diversitat que ens enriqueix i ens fa més forts», va citar la pubilla.

Davant de l'escrit, Torrent va afirmar que els representants del pubillatge «són un exemple d'esperança en el futur divers i plural». El president del Parlament els va esperonar a ser crítics i a mantenir les tradicions, «per tal que la culura continuï sent un element integrador».