La carretera del Port del Comte estarà tallada 15 dies més del previst

La carretera per accedir a l'estació d'esquí del Port del Comte, que va començar la temporada el cap de setmana passat (1 i 2 de desembre), estarà tallada quinze dies més del previst. Segons l'alcalde de la Coma, Jaume Oriol, aquest dimarts hi va haver un moviment de terres que ha dificultat encara més els treballs de sanejament de les esllavissades que hi va haver a mitjan octubre.

El director del Port del Comte, Albert Estella, ha explicat a Regió7 que l'estació preveia tenir la via oberta pel pont, però «la gent haurà de venir passant per Sant Llorenç de Morunys i la Coma. Són 10 minuts més i pot ser que es condensi la carretera amb les persones que vagin a esquiar a Tuixén. Demanem tranquilitat a tothom».

Quan l'empresa Infraestructures de Muntanya (imuntanya) va començar a desbrossar la zona, fa tres setmanes, es preveia la reobertura de la via de manera total o parcial pel pont de la Puríssima. Tot i així, els darrers esdeveniments faran esperar encara dues setmanes més.



Pressupost

L'Ajuntament de la Coma preveu pagar el 10% del cost de les obres, d'un pressupost inicial de 177.000 euros, que pot ser que s'encareixin. «Ho dirà l'empresa si s'encareixen o no, però l'Ajuntament no es pot fer càrrec de res més», afegeix l'alcalde comardí, Jaume Oriol, que ja va dir fa dues setmanes que 17.000 euros és una despesa molt important per al consistori i que esperen que el Consell Comarcal els pugui ajudar.

Les institucions encarregades de pagar el 90% restant són la Generalitat, que aporta el 45%, i la Diputació de Lleida, també amb el 45%. De moment, de tres operaris s'ha passat a cinc, «que treballaran durant el pont, fins dissabte», ha afegit Oriol.

Les tasques de sanejament de la paret que va patir dues esllavissades seguides a mitjan mes d'octubre passat consisteixen, primer de tot, en desbrossar la zona. Llavors, els següents passos són el traçat de les línies de vida, que són els itineraris pels quals es fan les perforacions per posar-hi les cordes des de les quals les persones treballen penjades de la paret. N'hi ha una que serveix per a la mobilitat del personal i l'altra, per facilitar el recorregut de les màquines. Les darreres accions són cobrir el talús amb una malla metàl·lica i reforçar les zones on ja n'hi ha.

Segons un dels operaris de l'empresa Infraestructures de Muntanya, pel desbrossament i les línies de vida s'han tardat dos dies, però la feina de col·locar la malla metàl·lica és la que els ocupa entre tres i quatre setmanes.