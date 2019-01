L'Ajuntament recorda als ciutadans estrangers els tràmits per votar al maig

Amb vista a les eleccions municipals del 26 de maig, el consistori solsoní recorda que els ciutadans estrangers de la Unió Europea, Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, República de Corea, Trinitat i Tobago i Xile podran votar sempre que hagin complert els tràmits previs. Dimarts que ve, 15 de gener, es tancarà el termini per als ciutadans dels països de fora la UE i el dia 30 d'aquest mes, per als de la UE.

En tots els casos cal estar inscrit al padró municipal d'habitants. Per als ciutadans de la Unió Europea, si anteriorment no s'ha participat en processos electorals, cal manifestar la voluntat de votar abans del dia 30 de gener mitjançant una declaració formal que es pot fer a l'ajuntament, per Internet o bé per correu postal.

La ciutadania procedent de qualsevol dels dotze països amb conveni de reciprocitat (Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, República de Corea, Trinitat i Tobago o Xile) també ha de tenir l'autorització de residència a l'Estat espanyol.