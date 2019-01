L'Associació de Turisme Vall de Lord inicia el curs sobre xarxes socials

L'Associació de Turisme de la Vall de Lord ha començat el taller de xarxes socials, que s'allargarà fins al dis 5 de febrer del 2019. Les sessions, enfocades sobretot a les plataformes Instagram, Facebook i Twitter, es van iniciar el 15 de gener. Durant la setmana actual es portaran a terme els dies 24 i 25 de gener, i encara quedaran les classes del 31 de gener, 1 i 5 de febrer, sempre en horari de deu del matí a dues de la tarda.

L'entitat de la vall de Lord agrupa associades dels establiments turístics, de restauració, allotjaments, botigues i altres empreses de la zona. A la vegada, l'associació porta a terme activitats de dinamització i aprenentatge tant per sòcies com per la població en general, com ara els tallers de xarxes socials.