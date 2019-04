Paluzie aposta per la unilateralitat i censura l'actitud dels partits polítics

La xerrada-col·loqui que, dissabte al vespre, va protagonitzar a Solsona la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, va despertar molta expectació entre els solsonins, que no van omplir el Teatre Comarcal on se celebrava l'esdeveniment però poc en va faltar.

Organitzada per la secció comarcal de l'ANC, la conferència «Claus sobre el present i el futur del camí cap a la independència» va oferir la visió personal de Paluzie del procés secessionista que va culminar amb el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i el moment actual del moviment independentista català.

En la seva al·locució, la presidenta de l'ANC no va ser gens complaent, i a l'inici de la seva xer-rada va reconèixer l'existència de «certa frustració perquè no hem fet el cim», i va qualificar el moment actual com «un replà on hi ha boira». Paluzie considera necessària, «quan acabi el judici del procés», una anàlisi en profunditat dels errors comesos al bàndol independentista, ja que «la gran victòria de l'1-O no la vam saber transformar en una ja victòria política». I, de fet, l'ANC ja ha analitzat les fortaleses i les febleses del moviment per tal d'implementar «les accions més adients per a la nostra estratègia».

Però Paluzie també es va mostrar optimista perquè «mai havíem arribat tan lluny» i està convençuda que «els dos milions de catalans a favor de la independència no canviaran de parer».

En la conferència de dissabte a Solsona, la presidenta de l'ANC va ser crítica amb les formacions polítiques que «tornen a plantejar un referèndum acordat», a les quals es va permetre la ironia d'aconsellar-les «fer cursets de negociació»; i, malgrat mostrar-se disposada a acceptar-lo «sempre que es plantegi una pregunta binària», va explicar que «no ho veiem possible». És per això que Paluzie va ser rotunda en afirmar que «l'ANC es referma en la via unilateral», però va matisar que «sempre amb votacions i majories al Parlament que sustentin aquesta via».

Entre les propostes de l'ANC sorgides de la seva anàlisi del procés destaquen «impulsar una campanya de consum estratègic» per fer valer la força dels usuaris en optar per «una economia desconnectada dels poders polítics i econòmics»; la formació en lluita no-violenta desenvolupant «estratègies de no col·laboració (va posar els exemples de l'Índia colonial i la Sud-àfrica de la segregació racial), o bé l'ocupació d'espais de poder promocionant candidatures independentistes als col·legis professionals... «perquè amb manifestacions i mobilitzacions no n'hi ha prou».

Paluzie també va recordar la importància del Govern de la Generalitat i dels ajuntaments per aconseguir la independència. Als ens municipals els va animar a unir-se en la sobirania fiscal i en la promoció de xarxes de fibra òptica alternatives.

«La solució serà la declaració unilateral d'independència (DUI)», va afirmar Paluzie. I, per aconseguir-la, «hem de preparar-nos un guió i no frustrar-nos».

Després de la xerrada, el públic hi va intervenir amb preguntes, i la presidenta de l'ANC els va aconsellar «analitzar bé els costos i beneficis de cada acció perquè tinc la sensació que ens desgastem amb accions que no aporten res».