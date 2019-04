El creixement econòmic, una de les principals apostes d'ERC per a Solsona

Esquerra Republicana a Solsona ha fet pública la llista amb la qual es presenta en les properes eleccions municipals. David Rodríguez opta a la reelecció com a alcalde i també s'hi poden veure noves incorporacions, com Ramon Montaner en tercera posició.

«Presentem una llista amb una mescla d'experiència i joventut que permetrà opinar des de diferents perspectives sobre qualsevol repte que la ciutat plantegi», explica Rodríguez. «A més, presentem una llista cremallera amb total paritat, ja que creiem que és indispensable que hi hagi igualtat». L'alcalde també explica que la llista agrupa persones implicades en el teixit associatiu i cultural de la ciutat, i amb «les capacitats per tractar tots els àmbits, des de l'educació a la sanitat, o bé l'urbanisme de la ciutat.

La número dos serà l'enginyera tècnica Rosó Barrera, regidora d'Obres Públiques des del 2015. També ha estat jugadora del Club Bàsquet Solsona. I en tercera posició, la nova incorporació de Ramon Montaner, que treballa en el sector empresarial.

En les deu primeres posicions, doncs, en aquest ordre hi seran Judit Gisbert, Ramon Xandri, Sara Alarcón, Joan Parcerisa, Isabel Roca, Toni Carralero i Mariem Mghaiti (vegeu suport). De tots aquests candidats, alguns d'ells tenen experiència política, com Sara Alarcón, que és regidora des del 2007 i presidenta del Consell Comarcal del Solsonès des del 2015, però també s'incorporen noves cares com Joan Parcerisa, de 22 anys, graduat recentment en Ciències Polítiques i de l'Administració, o bé Mariem Mghaiti, que té 20 anys i estudia un cicle superior d'Higiene bucodental.