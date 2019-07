JxCat recrimina a ERC que, sent ells la segona força, no hagi intentat negociar-hi

Junts per Catalunya (JxCat) va aconseguir 7 consellers el passat 26 de maig en les eleccions municipals. Isabel Pérez, portaveu del grup, va retreure als republicans solsonins que no parlessin mai amb ells durant el període entre eleccions i la constitució dels ajuntaments i va assegurar «no entenem el perquè».

En aquest sentit, malgrat que va agrair la predisposició de la presidenta, Pérez va assegurar que consideraven que aquest fet es podria considerar una manca de cordialitat i fins i tot un menypreu cap al seu partit. Aquests retrets arriben quan les cúpules de les dues formacions han fet més evident el distanciament arran de l'acord de govern que han signat les direccions del Pdecat i el PSC per la Diputació de Barcelona.

Malgrat això, durant el seu parlament va dir que hi havia molts ponts entre les dues formacions i que «potser la distància que ens separa no és tan gran». Així, JxCat va voler estendre la seva mà als republicans per poder treballar plegats «en projectes de gran envergadura i que de ben segur que necessiten la feina per part de tots els consellers i conselleres». Alguns dels projectes que la formació va voler destacar són el sistema de residus o bé el nou model de gestió del Centre Sanitari del Solsonès.

La formació va presentar a Maria Claustre Sunyer, alcaldessa de Castellar de la Ribera i única alcaldessa de la comarca, com a candidata a la presidència del Consell. Els postconvergents van assegurar que «com a dona del món rural i de gran experiència política» era una bona candidata.