Neix a Solsona una nova associació de voluntariat

Deixant Empremta va organitzar dissabte un seguit d'activitats per donar-se a conèixer i recaptar fons per al seu projecte. L'entitat neix amb la intenció de ser un enllaç entre entitats locals que vulguin rebre voluntaris internacionals i entitats d'enviament de voluntaris de diferents països. A més, volen proporcionar eines als joves del Solsonès i Cardona que estiguin interessats a fer voluntariats tant al territori com potser, en el futur, arreu d'Europa.

L'associació està formada per cinc joves amb inquietuds socials que han fet tasques de voluntariat. La idea va sorgir quan Nil Ballarà, un dels membres, va estar en un projecte en un orfenat al Perú amb l'organització Volunteering in Peru. A la tornada va considerar convenient crear una entitat per potenciar el voluntariat a Solsona perquè «tots els membres coincidim en la importància del voluntariat, i encara més en una zona com el Solsonès, que és una comarca on creiem que els joves es poden implicar molt més en temes socials pel seu gran teixit associatiu». «Això pot donar un gran impuls a la nostra comunitat, a més d'obrir la possibilitat de compartir, intercanviar i conviure amb persones d'altres cultures. Seria molt enriquidor tant per als habitants de la comarca com per als voluntaris acollits», va afegir el membre de la nova associació.

Deixant Empremta ha muntat tres projectes juntament amb associacions socials solsonines: Càritas Arxiprestal, Volem Feina i El Sis; Creu Roja i Oficina Jove i també Riuverd. A partir del setembre en cada un dels projectes hi participarà un voluntari internacional. L'associació també va presentar dues propostes de voluntariats per a joves locals, unes pràctiques professionals del març al juny a Alemanya o Itàlia i, per altra banda, una estada de tres setmanes al juliol a França per a artistes interessants en el medi ambient, totes dues ofertes finançades amb fons europeus.

Durant la tarda, a part de la presentació formal de l'associació, es va organitzar un taller de musicoteràpia a càrrec de la professional Pilar Planavila, on va participar gent d'edats molt variades. L'activitat va començar amb uns exercicis de relaxació i va acabar amb una orquestra d'instruments de percussió dirigida per la musicoterapeuta. També es va organitzar un Pub Quiz a càrrec de voluntaris alemanys, francesos i espanyols que participen en projectes mediambientals, socials i culturals a la Seu d'Urgell. Una de les voluntàries va apuntar que «fer voluntariats és la millor manera de créixer, és molt més enriquidor que veure la televisió des del sofà».

Ja al vespre es va dur a terme una botifarrada popular i dues actuacions musicals a càrrec dels grups The Velcros i Rastaflaires. Durant els concerts es van fer diversos bingos on van participar una vintena de comerços solsonins i cardonins.