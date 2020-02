Més de 70 candidats participen en el concurs de disfresses infantils de Solsona

La Sala Polivalent ha estat l'escenari un any més del concurs de disfresses infantil del Carnaval de Solsona que ha acollit un bon grapat de persones. Més de 70 participants han recorregut la passarel·la que sortia de l'escenari amb les seves millors disfresses i amb l'animació de Pep Callau.

El concurs es dividia en quatre categories: individual, en parella, grups i muntatges. En la categoria individual hi han participat un total de 34 nens i nenes amb disfresses de tot tipus. L'organització ha decidit donar continuitat a la novetat de l'any passat i aquesta categoria ha premiat a tres participants i no només a un com en la resta de categories. Els guanyadors han estat «Les 4 estacions» de Nil Jiménez, «El pop», en referència a l'antiga figura del bestiari del Carnaval, d'Ona Gallardo i la «Carta de Póquer» de Rut Colilles.

En la categoria de parelles on hi ha hagut 17 participants han destacat les disfresses de Montse Bajona i Ares Sánchez anomenades «Arc de Sant Martí». Aquesta vestimenta estava caracteritzada per estar feta de diferents tipus de pasta de diversos colors que dibuixaven un arc de Sant Martí al vestit de les dues noies.

Pel que fa als grups, els guanyadors han estat «Lego». Dan Navès, Max Navès, Laia Marcè, Arnau Vadell i Julia Vadell estaven caracteritzats com a figures de Lego humanoides i la forma de caminar també recordava a les reconegudes peces. D'aquesta manera s'han emportat al premi a millor disfressa de grup per davant d'11 participants més.

Finalment el concurs va acabar amb la categoria de muntatges, la més espectacular, que va comptar amb vuit candidats. La disfressa guanyadora d'aquesta categoria va ser «Olla de grills», de Gal.la Casafont, Teo Molner, Mariona Planas, David Viladrich, Clara Casafont i Marcel Casafont. L'estructura era una gran olla amb tres dels infants disfressats de grills en el seu interior i unes llums a la base que simulaven un foc per cuinar-los.

El jurat format pel joier artesà Vicenç Jané, l'esteticista Elisabet Serra, el perruquer Rafa Pérez, el membre de la comparsa organitzada «Amics de la Sardana» Eduard Codina i el 50è Carnestoltes del Carnaval, Jaume Porredon «Campa» han estat els encarregats d'escollir les disfresses guanyadores que, en el cas de les categories individuals i en parella s'han emportat el taller pinta gegants a la llibreria Somnis de Paper. Els guanyadors de la categoria de grups podran gaudir d'un dia gratuït als Tubbies del Port del Comte i els guanyadors del muntatge d'un dia al Zoo dels Pirineus