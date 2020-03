La temporada del trumfo manté una producció similar a la dels últims anys

Aquest cap de setmana Solsona acull la 16a edició de la Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya. La ciutat s'omplirà de paradetes de productors de patates, conegudes com a trumfos a la comarca, que vendran bona part de la collita d'aquesta temporada, que, segons ells mateixos, ha sigut bona i similar a la dels darrers anys.

«Aquest any ha anat força bé perquè va ploure molt durant l'estiu i hem pogut fer una bona campanya», explica Jordi Redorta, productor de trumfos d'Odèn. Redorta explica en declaracions a Regió7 que ell produeix les varietats de patates bufet negre i bufet blanc –la varietat més singular de la comarca–, kennebec i que fa quatre o cinc anys que estan produint patates de la varietat Sifra, ja que són molt productives.

Per la seva banda, Jaume Ginestà, productor de trumfos de Castellar de la Ribera, afirma que per a ell la temporada també ha estat bona però que podria haver estat millor, ja que la primera de les seves dues collites no va sortir del tot bé per les altes temperatures que hi va haver al larg del mes de juliol en aquella zona, que no està situada a alta muntanya com Odèn o Cambrils.

Els dos productors no es mostren gaire optimistes sobre el futur del trumfo pel que fa tant al relleu generacional com al rendiment que se'ls pot treure. «És trist que siguem una comarca productora de trumfos i que costi trobar-ne aquí», assenyala Ginestà, que lamenta que a Solsona només es puguin trobar trumfos de la comarca a molt pocs comerços.

Per la seva banda, Redorta creu que «els productors que hi ha ara som l'última generació que plantem trumfos a la muntanya», ja que argumenta que els joves no mantenen la tradició, tot i que entén que no vulguin dedicar-s'hi perquè ara mateix «només del trumfo no s'hi pot viure».