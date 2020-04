Sant Llorenç de Morunys controla els habitatges per evitar l'arribada de persones de segona residència

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha decidit controlar els habitatges de segona residència del municipi amb l'objectiu de denunciar aquelles persones de fora del municipi que aprofiten el confinament per residir als habitatges que tenen a Sant Llorenç com a segona residència. Entre dilluns i dimarts el consistori piteu ha realitzat un cens d'habitatges aproximat per saber quines són les cases i els xalets buits ara mateix per controlar que cap dels seus propietaris els ocupi en un futur.

D'aquest cens se n'ha extret que dels 1.200 habitatges que hi ha al municipi, aproximadament 663 són de segona residència. El consistori assegura que d'aquests, aproximadament en uns 70 actualment hi ha persones que ja hi eren abans de l'inici del confinament o que van arribar el primer cap de setmana d'aquest. Tot i això l'Ajuntament afirma que els veïns els han comunicat que continua arribant gent a la vila i que això els preocupa ja que es tracta d'un municipi on hi viu bastanta gent gran i que compten amb un només un metge i una infermera al Centre Sanitari de Sant Llorenç de Morunys.

Un cop controlats els habitatges buits i en el cas que algunes persones de fora de Sant Llorenç l'ocupessin, el consistori assegura que es prendran les mesures pertinents per denunciar aquest fet a les autoritats ja que volen tallar d'arrel aquesta problemàtica.

Aquesta iniciativa es complementa amb els controls policials que ja s'estan realitzant arreu de Catalunya. El consistori ha demanat a Mossos i Guàrdia Civil que continuïn els controls policials, especialment durant la Setmana Santa, per evitar que arribin més persones al municipi i l'alcalde el municipi, Francesc Riu, assegura que la resposta ha estat sempre positiva en aquest sentit.