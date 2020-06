Les formacions de l'Ajuntament lamenten els fets i fan una crida a la responsabilitat

El govern d'ERC informarà avui sobre la posició que prendrà davant dels fets però la resta de grups polítics del consistori van lamentar que es produïssin imatges com la de dissabte a la nit i van fer una crida a la responsabilitat de la població durant la crisi sanitària.

Marc Barbens, de JXS, va dir que imatges com la de dissabte «no afavoreixen el bon nom i la bona trajectòria que han tingut els ciutadans de Solsona durant el confinament» i demanen a l'equip de govern que «s'elaborin protocols per tal que els agents de l'autoritat puguin actuar i no tinguin cap dubte sobre les actuacions que han de seguir» en casos com el d'aquest cap de setmana.

Per la seva banda, Pilar Viladrich, de la CUP, va destacar «que és molt important que les persones siguem conscients de les mesures que se'ns van donant per tal d'eliminar el risc de contagi» i que des del seu partit aposten per aplicar ara «unes mesures més pedagògiques, encarades a conscienciar a les persones de que si ens protegim a nosaltres també protegim els altres».

Encarna Tarifa, del PSC, va destacar el sacrifici de la gent gran de Solsona durant el confinament i va destacar que donats aquests fets «cal assumir responsabilitats».