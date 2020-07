La clatellada de l'alcalde de Guixers als qui no respecten la feina dels agents cívics

Fart que hi hagi gent que no es comporta correctament a les zones de bany i als espais naturals del Solsonès i que a més respon de forma intimidatòria i provocadora als agents cívics que els ho recriminen, l'alcalde de Guixers, Jordi Selga, va fer una piulada aquest dilluns en la qual va deixar retratat un d'aquests visitants irrespectuosos.



"Les figures dels Agents Cívics al Solsonés, no és altre que la d'informar, assessorar i conscienciar a la gent de la utilització dels espais públics. Alguns no ho entenen així i responen amb provocació, intimidació i prepotència", va escriure el batlle acompanyant una foto d'un home aixecant el dit del mig en direcció als agents cívics que deduïm que l'havien interpel·lat per algun comportament inadequat.



Selga, però, avisa: "Nosaltres seguirem fent la tasca de forma cívica".





Les figures dels Agents Cívics al Solsonés, no és altre que la d'informar, assessorar i conscienciar a la gent de la utilització dels espais públics. Alguns no ho entenen així i responen amb provocació, intimidació i prepotència.

Nosaltres seguirem fent la tasca de forma cívica?? pic.twitter.com/nQeVKgrLQT — Jordi Selga i Feixas (@SelgaJordi) July 13, 2020

El Consell Comarcal, el Patronat de Turisme del Solsonès, l'Associació de Turisme de la Vall de Lord i diversos ajuntaments de la comarca s'han posat d'acord aquest estiu per engegar el servei d'agents cívics, que ofereix informació i assessorament de les mesures de protecció i de comportament als usuaris de les zones de bany.Els efectius, que no tenen potestat sancionadora, es poden trobar a laA més d'informar i assessorar reparteixen fulletons amb pautes a seguir entre els usuaris dels espais.