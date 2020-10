El bon estat de l'arbrat de Solsona ha permès reduïr l'ús de tractaments fitosanitaris

L'arbrat urbà solsoní presenta un estat de salut que no ha fet necessari aplicar cap tractament fitosanitari el darrer any. Ho va posar de manifest el regidor de Medi Ambient, Ramon Montaner, en el darrer Ple, en el decurs del qual es va mostrar satisfet de la campanya d'enguany, en què "no ha calgut utilitzar productes tòxics innecessaris". L'última intervenció es va dur a terme l'agost de l'any passat.

Si bé encara falta un trimestre per acabar l'any, "ja estem en una època en què podem fer aquesta valoració sobre les fumigacions i tractaments de plagues", segons Montaner. Durant el 2020, per exemple, no s'ha realitzat cap tractament preventiu, fet que ja és habitual a Solsona, perquè "el criteri passa per evitar al màxim l'ús d'aquest tipus de productes que van a parar al medi on habitem". És per aquest motiu que també s'ha deixat d'utilitzar herbicides per eliminar males herbes d'escocells i altres indrets.



Evitar la poda

Les condicions climàtiques han estat favorables a aquesta política, però també s'atribueix aquesta nova situació al resultat d'accions que fa temps que aplica la regidoria de Medi Ambient i altres que es van incorporant en la gestió de l'arbrat. Una de les més determinants és el fet de no podar, d'acord amb l'assessorament de l'expert en arbrat urbà Josep Selga. Sense l'esporga, els arbres estan més saludables, en tant que no presenten ferides, que afavoreixen l'atracció de plagues. Per això només es duu a terme l'esporga selectiva a aquells arbres que generen unes molèsties concretes o per retirar branques potencialment perilloses. Amb la instal·lació de caixes niu, que ha començat aquest any, d'altra banda, també es lluita contra la pèrdua de biodiversitat associada a les plagues.

En qualsevol cas, Ramon Montaner assenyala que "ha de quedar clar que malgrat que ens trobem en un entorn natural i privilegiat, sempre parlem dels arbres urbans, que tenen un envelliment prematur, ja que pateixen més agressions a causa de la seva localització".