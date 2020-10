Cap sanció per als dos responsables dels incidents amb la corona del Xut en el ball d'assaig

A banda de la renovació de la junta de l'entitat, un dels altres punts de l'assemblea del divendres va ser el tancament dels incidents relacionats amb la corona del Xut. Aquesta qüestió remet a uns fets que van ocórrer el mes de febrer passat durant la nit del ball d'assaig del dissabte a la plaça Major. Dos membres de la colla gegantera, de forma unilateral i sense demanar el consentiment a l'Associació de Festes del Carnaval, van descollar la corona del Xut amb la intenció que caigués a ter-ra durant el ballet de l'improperi. Finalment, el sabotatge no va tenir èxit i la corona no va caure. Per tal d'abordar el tema, a la reunió es va donar la paraula als socis perquè exposessin els seus punts de vista sobre aquestes actituds. Després d'escoltar les disculpes de les persones implicades, es va decidir no prendre mesures sancionadores. Així mateix, els socis van expressar la necessitat de regular aquest tipus d'actituds per tal que no es creï un precedent i es repeteixin en un futur.