El Punt Òmnia de Solsona reprèn la seva oferta amb diversos tallers en línia

El Punt Òmnia de Solsona situat al barri de Josep Torregassa, reprendrà la seva oferta d'activitats a partir de la setmana que ve després del període de vacances amb diversos tallers en línia.

Les activitats en línia que oferirà el Punt Òmnia van d'un taller per saber què és l'impressora 3D i fer-ne un disseny a un repàs del funcionament bàsic d'un ordinador. A més d'això, també es faran tallers d'edició de fotografies, creació de vídeos, jocs per la memòria o resolució de dubtes sobre l'ús del telèfon mòbil. A més d'aquestes activitats s'ofereix un taller combinat a l'aire lliure on es treballa imatges fetes durant les caminades que faran els participants.

Des del Punt Òmnia expliquen que el sorgiment de la pandèmia i el confinament que se n'ha derivat ha incrementat el nombre de consultes de la població referent a la realització de tràmits en línia per sol·licitar ajuts o altres accions.