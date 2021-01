Marta Vilalta i Sara Alarcón participaran en una tertúlia virtual

ERC Solsonès ha organitzat una trobada virtual aquest proper dissabte en la què els ciutadans tindran la possibilitat de conversar de tu a tu amb la cap de llista per la demarcació de Lleida, Marta Vilalta, conjuntament amb la candidata pel Solsonès, Sara Alarcón en el primer acte de format telemàtic que s'organitza en motiu de la pandèmia i de les mesures que cal tenir en compte. En aquest sentit, es vol oferir la possibilitat d'establir, sota un ambient dinàmic i distès, una tertúlia que tingui per finalitat el diàleg obert i la participació de tothom qui ho vulgui.

Sara Alarcón, presidenta del Consell Comarcal del Solsonès i regidora de l'Ajuntament de Solsona, és candidata per Lleida a les eleccions al Parlament situant-se en la posició número 8 de la llista.

Durant la xerrada, es comptarà amb la participació de David Rodríguez, alcalde de Solsona i també d'Albert Bajona,alcalde de Clariana i diputat de la Diputació de Lleida, que parlaran des de la seva perspectiva local i a nivell de la demarcació de Lleida, com es veu la situació nacional i que es pretén des de l'òptica d'esquerres i republicana.

Per participar en la sessió cal enviar un missatge per correu electrònic a l'adreça solsones@esquerra.cat, i des del correu es respondrà facilitant a qui ho demani, l'enllaç corresponent per entrar a la sala virtual i participar en la sessió.