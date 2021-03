Les escoles del Solsonès recordaran Josep Alet en la Festa de l'Arbre

Els centres escolars del Solsonès tornaran a celebrar enguany la Festa de l'Arbre, en la qual els alumnes homenatgen la importància dels arbres en un context marcat per la pandèmia de la covid-19. En aquesta ocasió, la festa homenatjarà Josep Alet, el cap comarcal dels Agents Rurals que va morir a causa d'una malaltia el mes de gener passat.

L'acte central d'enguany, que es durà a terme demà, tindrà dos grups d'alumnes de l'institut escola de la Vall de Lord i alumnes de l'escola de la Coma. Es farà la visita habitual a la planta Knauf de Guixers i una plantada d'arbres a la muntanya d'on l'empresa extreu el guix.

La situació actual ha obligat a fer un esforç extra per mantenir l'esperit de la Festa de l'Arbre. Atès que diverses escoles no podran acudir a la trobada d'enguany, cada una de les que hi assistia en les edicions anteriors prepararà una pedra amb el nom del centre i una paraula o frase en honor de Josep Alet, i es lliuraran al lloc on es fa la plantada a Guixers. Abans, cada alumne hi posava una pedreta amb el seu nom. De forma paral·lela, cada centre escolar preveu fer també una plantada en un indret proper a la mateixa escola, o en un altre que determini. Així, Arrels i Setelsis faran la plantada en un espai situat sota el Castellvell, El Vinyet ho farà a l'escola nova, i les escoles de la ZER, excepte la Coma, ho faran en un espai proper als seus centres.

Paral·lelament, a tots els alumnes participants se'ls farà una xerrada per conèixer les caixes niu i els llops, a càrrec dels Agents Rurals de la comarca.

La Festa de l'Arbre es va iniciar després dels incendis de l'any 1998, que van arrasar 27.000 hectàrees a la Catalunya Central, i des d'aleshores només s'ha interromput la celebració en dues ocasions.

Cada any es planten més d'un centenar d'arbres, que contribueixen a restaurar la zona d'on s'ha extret el guix al terme municipal de Guixers.

«El 2004 vam començar a plantar arbres amb les escoles en una finca de Clariana, però abans ja havíem començat a fer plantades al Castellvell però de forma inconnexa», explica Josep Maria Gilibets, agent rural i impulsor de la festa. Gilibets recorda Josep Alet com la persona que s'encarregava d'organitzar la festa, i que va contactar amb Knauf per portar la festa a les explotacions esgotades de Guixers.

La Festa de l'Arbre és organitzada pels Serveis Educatius del Solsonès, el Consell Comarcal del Solsonès, el cos dels Agents Rurals, els ajuntaments de la comarca i, en especial, l'empresa Knauf de Guixers.

Alet, un dels impulsors

Alet va accedir al cos d'Agents Rurals amb la primera promoció, l'any 1986. Va ser destinat a l'Àrea Bàsica de l'Alt Urgell fins a l'any 1995, quan va ser nomenat cap de l'Àrea Bàsica del Solsonès.

Josep Alet era una persona molt compromesa amb la terra, la seva gent i els seus companys.

Fou un dels impulsors de la Festa de l'Arbre». L'any 2013 va rebre la distinció dels 25 anys com a agent del cos.