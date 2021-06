L’any que ve Solsona vol inaugurar una escultura o instal·lació artística en homenatge als donants de sang del Solsonès. Per això, l’Ajuntament ha aprovat les bases d’un concurs d’idees per seleccionar l’obra, que es vol instal·lar a l’exterior de la Sala Polivalent, on s’organitzen els acaptes de sang i plasma des del 2013.

La proposta artística, que s’ha d’inspirar en la solidaritat dels donants, pot ser una escultura, una placa commemorativa, una instal·lació visual, una intervenció a l’espai o un disseny urbà, i la tècnica i els materials són lliures. Només es demana que els materials siguin resistents a la intempèrie i al pas del temps. El termini s’acaba el 14 de desembre.

El jurat escollirà entre dues i tres opcions, que posteriorment s’exposaran als donants en un procés participatiu que es farà coincidir amb un acapte de sang. La més votada pels donants serà la guanyadora i rebrà 3.000 euros, dels quals 500 seran en concepte de premi i 2.500, per a l’execució de l’obra.