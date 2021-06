L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys continuarà tenint la cessió de l’emblemàtic monestir durant al menys 50 anys més després que el consistori i la parròquia de Sant Llorenç hagin actualitzat l’anterior conveni entre les dues entitats.

L’antic acord, signat el 2008 just abans de l’esclat de la crisi econòmica, es va fer preveient una gran actuació de restauració i museïtzació del monestir de Sant Llorenç. Degut a la crisi, finalment es va descartar la subvenció que havia de finançar l’actuació i es va anar fent per fases i de forma menys ambiciosa durant els anys següents. Precisament la darrera fase ha finalitzat aquest any. L’anterior conveni establia que el consistori havia de restaurar Cal Cametes i la planta superior del monestir per destinar-la a dependències parroquials.

Cal Cametes no es va poder dur a terme per la crisi i finalment s’ha retirat del nou conveni. Aquest, estableix que, com fins ara, la planta superior del monestir serà propietat de la parròquia i tindrà la funció de dependències dels seus membres. Precisament demà farà un mes que es va inaugurar aquesta zona amb una visita pels feligresos. També contempla la compra del camp situat al costat del consistori per part de l’Ajuntament i la cessió de diversos elements propietat de la parròquia que estan exposats al Museu-Centre d’Interpretació Vall de Lord. Finalment el conveni també inclou que el consistori pagarà un lloguer a la parròquia per la casa de la Mare de Déu dels Colls, que actualment utilitza el museu.

Així, l’Ajuntament de Sant Llorenç ja ha oficialitzat la compra del solar situat al costat del consistori on ja s’hi ha fet una zona d’aparcament i s’hi preveu fer-hi un espai destinat a la gent gran del poble en el futur. Pel que fa a Cal Cametes, el consistori preveu oficialitzar la compra durant aquest any i restaurar l’espai per destinar-ho a pisos d’habitatge social.

Les futures actuacions que es duguin a terme al complex del monestir de Sant Llorenç de Morunys, entre les que es preveu la restauració de la sala prioral per destinar-la a una nova ampliació del museu, es faran amb les subvencions que demani el consistori o, sinó, es pagarà a parts iguales entre l’Ajuntament, la parròquia i el bisbat com s’ha fet fins ara.

El nou conveni que s’ha negociat durant els darrers mesos ha permès reordenar les diferents propietats que en formaven part i que, degut a que el projecte que estava pensat inicialment no es va poder dur a terme, va quedar desfasat.

Tot i això, la restauració del monestir de Sant Llorenç de Morunys va quedar pràcticament enllestida a finals del 2020 amb la finalització de la tercera fase que va consistir en aturar el procés de degradació general i va permetre l´ampliació de les dependències del museu de la Vall de Lord. L’actuació va durar prop de sis mesos i va tenir un cost total de 112.800 euros amb IVA inclòs.