Ramon Costa, president per delegació del Consell Comarcal del Solsonès, ha renunciat al càrrec "per coherència" després de constatar "que l'aparent consens plural no es manifesta amb fets en el dia a dia i que, per tant, no permet la possibilitat de treballar conjuntament amb la ment oberta i generosa", segons ha manifestat ell mateix en la sessió plenària de l'ens celebrada aquest dilluns. Costa, alcalde de la Coma i la Pedra, substituïa a Sara Alarcón, que es troba de baixa mèdica des de fa alguns mesos.

Durant el ple del Consell Comarcal, Costa ha lamentat la manca de voluntat que ha observat "en temes de gran importància que requereixen un treball conjunt a nivell comarcal i que dificulten la dinàmica d'acords amplis per a l'assoliment reeixit dels reptes de present i futur", explica el Consell Comarcal, en un comunicat. També ha reiterat que si marxa és "precisament perquè troba a faltar un ambient més amable i respectuós, imprescindibles per poder fer bona feina".

Ara el vicepresident segon, Marc Casabosch, assumirà la presidència per delegació, a l'espera de l'entrada d'una nova persona en substitució de Ramon Costa, que ha deixat l'acta de conseller.