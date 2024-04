El bisbat de Solsona ofereix vacances per a famílies nombroses a dues rectories per aquest estiu

Aquest any el Bisbat de Solsona oferirà la possibilitat a algunes famílies nombroses de la diòcesi de gaudir d'unes vacances d'estiu en una rectoria de Catalunya condicionada prèviament. L'oferta s'emmarca dins del projecte Vacances per a famílies nombroses i els dos espais als quals es podran allotjar els beneficiaris seran la rectoria d'Ardèvol, al municipi de Pinós, o bé l'hostatgeria del Santuari Lurdes de la Nou, al municipi de la Nou de Berguedà. La iniciativa es va encetar l'any 2017, amb la intenció de proporcionar als membres de la diòcesi l'oportunitat de «descansar i cuidar les relacions familiars», segons va apuntar el bisbat quan es va anunciar.

Més d'un centenar de famílies ja han participat en aquest projecte, allotjant-se durant una setmana en cases que pertanyen a parròquies del bisbat de Solsona i que cedeixen, temporalment, les rectories per a aquesta finalitat. A cada convocatòria l'oferta d'habitatges pot variar i se'n solen oferir d'una a tres opcions a escollir pels aspirants. Pel que fa a les famílies interessades, cada any n'hi solen haver al voltant d'una trentena.

Dormitori de la rectoria d'Ardèvol / Bisbat de Solsona

El projecte està destinat especialment per a famílies que tenen tres o més fills i per optar a les vacances han d'omplir un qüestionari inicial amb les seves dades personals, detallant quina disponibilitat tindrien per fer l'estada i la rectoria que prefereixin de les dues ofertes. Segons ha apuntat el bisbat, les rectories seran assignades en funció de la seva capacitat i la disponibilitat de la resta de famílies inscrites. A més, els períodes d'estada seran, en tots els casos, d'una setmana.

Les rectories són condicionades anualment abans d'iniciar les vacances d'estiu, de manera que es netegen, s'ocupen de reposar mobiliari com la roba de la llar i estris de cuina i, si cal, es pinten algunes estances per fer que l'estada dels seus inquilins sigui «agradable i acollidora».

El projecte Vacances per a famílies nombroses permet i afavoreix que pares i fills del bisbat puguin gaudir d'uns dies de descans en un «entorn bonic, deixant descansar el cos i alimentant l'esperit». Així doncs, es proposa com una iniciativa per tal d'enfortir vincles en una casa que estigui integralment adaptada a les seves necessitats.