L’Ajuntament de Riner ha posat a concurs el contracte d’obres per ampliar el local social del nucli de Freixinet i la millora d’algunes infraestructures del poble. El projecte, amb un cost estimat de gairebé 200.000 euros, inclou habilitar una zona d’aparcament i la millora del camí d’accés a l’hotel Villaró del Bosc.

L’objectiu principal del projecte, segons explica el batlle de Riner, Joan Solà, és «millorar el local social perquè es converteixi en un punt de referència dels veïns del municipi i que sigui l’espai on brolli l’activitat social al poble». Al local social actualment s’hi duen a terme moltes de les activitats socials del municipi, com per exemple l’assaig de la coral, classes de música, de ioga, teatre, festes i aplecs culturals, punt de trobada dels veïns, activitats per a la gent gran, campionats de la lliga comarcal de botifarra, i també s’utilitza com a menjador escolar. A la vegada s’està convertint en un espai cada vegada més utilitzat per dur-hi terme casaments, festes privades, convencions, conferències, xerrades, entre altres activitats.

Com que s’hi fan tasques de menjador de l’escola, l’actuació inclou fer una cuina per reforçar aquest servei i evitar desplaçaments. La cuina s’ubicarà en una part de l’espai de la sala actual, de manera que també es preveu que es pugui ampliar .

Pel que fa a la zona d’aparcament, actualment els vehicles estacionen al camp de futbol vell, ara en desús. Així, es preveu una actuació de millora del ferm d’una part d’aquest aparcament, amb un tractament eficient per evitar el fang i un bon drenatge i mantenir un acabat rural en coherència amb l’entorn, evitant en tot moment l’asfalt. Prioritàriament es treballarà en la connectivitat i la bona accessibilitat adaptada a persones amb problemes de mobilitat reduïda, des de l’aparcament al local social i els vestidors. El nou aparcament permetrà prohibir l’estacionament a altres zones del poble que no estan adequades.

Finalment, es preveu arranjar el camí d’accés a l’hotel Villaró del Bosc mitjançant reg asfàltic i un sistema de drenatge de pluges.