Una de les convocatòries que sempre van de la mà de la Festa Major de Solsona és la Caminada popular al Vinyet, que aquest diumenge arriba a la vint-i-quatrena edició. A diferència de l’any passat, en què es va proposar una ruta per fer per lliure durant uns quants dies per evitar la concentració de persones, enguany se’n recupera el format, però sense els avituallaments habituals, a causa de les mesures sanitàries.

La sortida serà a les vuit del matí des de la plaça del Camp i es podrà escollir entre dos recorreguts, un de llarg de 14,72 quilòmetres, i un de curt, de 10,38, ambdós dissenyats pel Centre Excursionista del Solsonès. Aquest any no es passarà per les capelles de les quatre partides del Vinyet, sinó per dues, Sant Pere Màrtir i Sant Bernat.

L’Ajuntament oferirà un petit esmorzar individualitzat de coca i xocolata i una peça de fruita al final de l’activitat, però es recomana als participants que es proveeixin de menjar, ja que no es farà l’entrepà de botifarra de cada edició.