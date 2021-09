L'arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, ha opinat sobre la renúncia del bisbe de Solsona, Xavier Novell, i ha lamentat el rebombori mediàtic sobre els motius. "Vaig rebre la notícia de la seva renúncia amb molta sorpresa, no m'ho esperava. Demano que no es tiri més llenya al dolor de la diòcesi de Solsona", ha comentat Omella en una entrevista dominical a 'La Vanguardia'. "No juguem amb el morbo i no construïm novel·les. Deixem que les coses s'asserenin. Ja veurem quin és el motiu de la renúncia. No fem més mal a les famílies i a les persones", ha reblat l'arquebisbe de Barcelona, que s'ha mostrat optimista amb la taula de diàleg Estat-Generalitat: "Espero que aquest pont funcioni".

"No oblidem que Catalunya està patint molt econòmicament. Tant de bo s'aconsegueixi rebaixar la tensió i es trobi la manera de millorar la convivència", ha continuat Omella sobre la taula de diàleg. A nivell espanyol, el president de la Conferència Episcopal també recepta "més diàleg, més ponts i més reconciliació". "Miri, jo diria que en aquest país, amb tot el que ha passat durant la pandèmia, ha faltat diàleg amb el conjunt de la societat. No es pot circumscriure tot al Parlament. Falta més diàleg amb la societat, i així l'hi he transmès al ministre de la Presidència", ha reflexionat en veu alta Omella. "Calen més ponts (...) Sempre cal esgotar totes les vies de diàleg", ha puntualitzat l'arquebisbe de Barcelona.

Sobre els efectes de la pandèmia, Omella ha alertat de les dificultats econòmiques de moltes famílies. "Hi ha molta gent que s'ha quedat sense feina i que tindrà moltes dificultats per trobar-ne. Hi ha moltes empreses que han tancat i que no tornaran a obrir. Aquestes realitats són aquí i no es poden ignorar. Compte, perquè hi ha una bomba social que pot explotar si els ajuts no es gestionen bé", ha avisat el president de la Conferència Episcopal Espanyola. "Estem en una època de canvi, especialment a Europa. Una època que, salvant totes les distàncies, podríem comprar al final de l'imperi romà. Hi ha valors que s'han perdut i hi ha valors nous que estan sorgint, i d'altres que encara no emergeixen. Estem desorientats", ha conclòs Omella.