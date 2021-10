La regidoria d’Esports de Solsona ha convocat les línies d’ajut d’aquest any per a entitats i el foment de l’esport de base. Les bases, que preveuen les subvencions ordinàries, les directes o convenis i les extraordinàries, no varien respecte de l’any passat i tenen una assignació pressupostària de 20.000 euros. Hi ha temps fins al 8 de novembre per presentar les sol·licituds.

Les subvencions ordinàries s’atorgaran per l’organització d’activitats esportives al municipi i per al foment de l’esport de base federat. La fórmula d’ajut directe o conveni correspon als pactes que configuren una línia de cooperació entre l’entitat i l’Ajuntament. Finalment, es pot sol·licitar una subvenció extraordinària per a una activitat puntual no previsible en la programació anual.

El termini de les sol·licituds es tancarà el 8 de novembre i l’Ajuntament respondrà les peticions durant els deu dies següents. La data límit per justificar l’ajut serà el 29 de novembre.