Després d’anys de diferències motivades per la reclamació d’uns increments salarials per part dels treballadors i de portar el conflicte a la justícia, els treballadors del Centre Sanitari del Solsonès i el Consell Comarcal, ens que gestiona el centre de salut, han arribat a un acord econòmic per posar punt i final al conflicte que mantenien les dues parts.

Aquest divendres la junta del Centre Sanitari primer, i el ple del Consell Comarcal després hauran d’aprovar el preacord al que han arribat les dues parts amb les corresponents modificacions dels pressupostos de les dues entitats per assegurar que es dugui a terme.

Tant el Consell Comarcal com els representants dels treballadors no han volgut donar detalls de l’acord al que han arribat fins que s’aprovi el preacord i la modificació dels pressupostos. Tot i això, el comitè d’empresa del Centre Sanitari asseguren que, si finalment s’aprova, els 48 treballadors que havien presentat la denúncia al jutjat de Lleida la retiraran, aturant el procés judicial que encara hi havia en curs.

Els treballadors exigien que se’ls apliquessin els increments salarials que s’havien dut a terme en el sector sanitari català els darrers anys així com cobrar les DPO (pagaments per objectius). La sentència judicial va deslligar els treballadors del Centre Sanitari dels professionals del sector públic, però 44 dels 48 denunciants van recórrer la sentència. Per altra banda, durant tots els anys que ha durat el conflicte, el Consell Comarcal del Solsonès argumentava que no podia fer front a les demandes dels treballadors a causa de la situació econòmica de l’ens comarcal i reclamen una aportació econòmica més gran a Catsalut.