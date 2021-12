Una trentena llarga de cites integren l’agenda de Nadal que la regidoria de Cultura de Solsona ha publicat avui al portal municipal i les xarxes socials, entre les que destaca la recuperació del format habitual de l'arribada dels Reis i la bola de neu gegant que acompanyarà la visita dels patges. El disseny de la portada de l'agenda, una il·lustració digital de l’arribada dels Reis d’Orient a la capella de la plaça de Sant Joan, és obra de Daniel Campabadal i Xixons, guanyador del Concurs de postals de Nadal.

L’agenda, que es pot descarregar aquí, recull els actes públics organitzats per institucions, escoles i entitats fins a mitjan mes de gener. Quant a les convocatòries més estrictament vinculades a les festes, hi ha concerts de les escoles de música i cantades de nadales dels centres educatius, les clàssiques representacions d’Els Pastorets a càrrec de Lacetània Teatre i les activitats organitzades per les regidories de Cultura i Educació. A banda del tren de Nadal, que torna a sortir els dies 11, 18 i 19 de desembre, els patges reials vindran a recollir les cartes dels infants solsonins els dies 27 i 28 a la Sala Polivalent d’onze a dues del matí i de tres de la tarda a vuit del vespre. Els mateixos dies i horaris, com a novetat, les famílies tindran una atracció més a la plaça de l’U d’Octubre: una bola de neu gegant, un inflable transparent decorat temàticament, on es podran ficar a dins per jugar amb la neu de confeti i fer-se fotos.

Torna el format habitual de l’arribada dels Reis

Una altra activitat per al públic familiar serà l’espectacle itinerant Bagatel·la, a càrrec de la companyia Sound de Secà. Es farà el dia 3 de gener a partir de les sis de la tarda amb sortida a la plaça de l’U d’Octubre. I el dia 5 a partir de dos quarts de set de la tarda, Solsona recupera el format habitual de la cavalcada, després del parèntesi de l’última edició, amb una arribada per l’avinguda del Cardenal Tarancón. Tot i això, el recorregut definitiu s’acabarà de concretar els propers dies, en funció de l’evolució de la pandèmia i les restriccions.

A partir d’aquest any el consistori solsoní s’afegeix a la campanya per a un Nadal inclusiu que impulsa una plataforma en línia de mares de nens i nenes amb diversitat funcional, el Club de las MamasG. En aquest sentit, tant la visita dels patges com l’activitat de la bola de neu tindran una cua específica per a aquests infants. Igualment, a l’arribada dels Reis se’ls reservarà un espai per poder gaudir millor de l’acte.