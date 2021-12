La pandèmia condiciona l’arribada dels Reis també a Solsona, dimecres que ve. Si bé enguany la comitiva de Ses Majestats tornarà a circular per la ciutat, no baixaran de les carrosses ni es desplaçaran a peu pel nucli antic. Per aquest motiu, allargaran el recorregut fora muralles sense baixar del vehicle. L’arribada està prevista per a dos quarts de set de la tarda per l’avinguda del Cardenal Tarancón.

Així, la comitiva reial passarà per la cruïlla de Cal Coll i donarà la volta a la plaça del Camp, punt on els Reis s’adreçaran a la població des de la carrossa. L’itinerari continuarà per la mateixa rotonda de Cal Coll i l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre, creuarà l’avinguda del Pont, d’anada i tornada, i seguirà per la carretera de Bassella fins a abandonar el municipi. Prop de dues-centes persones Per a la vetllada més màgica de l’any, a Solsona es mobilitzaran prop de dues-centes persones. Com és habitual, Melcior, Gaspar i Baltasar i els seus patges seran acompanyats de l’estel i la seva cua, els escribes, armats, carboners, portadors de torxes i fanalets i carters, entre d’altres. Enguany, les regidories de Cultura i Educació i la Comissió de Reis de Solsona han tingut la col·laboració de Localroc, l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret, Amisol, l’Esplai Riallera, el Centre Excursionista del Solsonès, les escoles de primària, Tatrau Escola de Teatre, l’Escola de Dansa de Solsona, l’Orquestra Patinfanjàs, el Consell Comarcal, els Trabucaires de Solsona i persones a títol individual. Aquest és el segon any que la situació pandèmica obliga a alterar la cavalcada, després que l’any passat es substituís la cavalcada per un musical enregistrat. Tradicionalment, els Reis fan un tram del seu trajecte a peu, dins el nucli antic, fins arribar a la capella del Claustre de la catedral. Aquesta vegada, però, s’ha decidit prescindir d’aquesta part de la seva visita a la ciutat per evitar aglomeracions, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.