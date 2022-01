Sant Llorenç de Morunys recuperarà aquest cap de setmana la festa de Sant Antoni després que la covid-19 impedís la seva celebració l’any passat. Tot i que faltaran alguns actes respecte a edicions passades com els balls, es reprendrà la cercavila i els Tres Tombs a més d’algunes activitats paral·leles.

«L’any passat no vam fer res perquè era un moment complicat pel que fa a la situació sanitària de la covid-19», explica el regidor de festes de Sant Llorenç, Lleïr Graus. De fet l’any passat no es va fer ni la benedicció dels animals, segons apunta Graus a Regió7. El regidor destaca que, des de fa uns anys, la voluntat del consistori és potenciar aquesta festa per convertir-la en la festa major d’hivern del poble. D’aquesta manera, a més dels actes relacionats amb els cavalls característics d’aquesta festa, també es solen organitzar altres activitats com per exemple balls de nit.

Enguany, però, els mals indicadors de la covid-19 a la comarca i el risc de contagi han obligat a reduir la festa més del desitjat. D’aquesta manera, dissabte es durà a terme la cercavila pels carrers del poble, tot i que enguany es farà sense cap grup de música que acompanyi els genets a través de Sant Llorenç. Després del recorregut es faran els tradicionals Tres Tombs a la plaça Major. «Els Tres Tombs és el que ens preocupava més logísticament pel fet de fer-se a la plaça major, que no és gaire grossa. Vam decidir que entre tanques i voluntaris ho faríem sempre intentant controlar l’espai i evitant que no es produeixin aglomeracions», explica el regidor. Es preveu que hi participin una desena de cavalls.

Diumenge es podran fer passejades amb alguns d’aquests cavalls i a les 12 del migdia hi haurà un altre dels plats forts del programa, un espectacle d’habilitats de cavalls a càrrec de l’especialista Miron Bococi.

La festa de Sant Antoni s’allargarà fins dilluns, que precisament és el dia del patró. A partir de les 7 del matí es durà a terme un esmorzar popular fins la celebració de la missa a les 11. Posteriorment es farà la benedicció dels animals i es posarà punt final a la festa amb l’esperança de poder-la celebrar amb normalitat l’any vinent.