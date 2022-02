La música és un ingredient essencial del Carnaval de Solsona. I no parlem només del Bufi, la peça al ritme de la qual ballen els gegants, sinó també dels concerts que es programen aquests dies. Enguany no hi ha com a cap de cartell grups que estiguin a primera fila del panorama musical català però sí que pujaran dalt de l’escenari formacions potents com el grup de folk rock Les Montses, de Sant Vicenç dels Horts, o Ebri Knight, un grup de música folk punk d’Argentona. D’altra banda, les bandes solsonines prenen també protagonisme en les nits de concerts, que es faran a la Sala Polivalent. Les entrades i els abonaments es poden comprar a la botiga del Carnaval (carrer del Castell, 37).

Aquest Dijous Gras, a la 1 de la nit, concert amb The Velcros, Germà Negre i DJ Èrika, a la Sala Polivalent. El preu és de 12 euros. Divendres, 25 de febrer, La Zarigüella, DJ Èrika i DJ Circum Cisió amenitzaran L’Ou com balla, a la plaça Sant Joan a 2/4 de 8 del vespre. A 2/4 de 10, durant el Ball de la Patacada, concert jove a la plaça del Consell. I a 2/4 de 2 de la nit, concert a la Sala Polivalent amb Rocktàmbuls, Les Montses i La Quinta. Preu: 15 euros. Dissabte, a les 2 de la nit a la Polivalent, concert amb Ebri Knight, Les Absentes i Mashup Party. El preu és de 15 euros. Dilluns, després del sopar de comparses a la Polivalent, concert amb DJ Carnestoltes, Ban’d’festa i DJ Circum Cisió. Sopar costa 7 euros, i sopar i concert en val 12. I dimarts, a 1/4 de 12 de la nit, a la Sala Polivalent, ball de disfresses amb Swing Latino. Preu 10 euros.