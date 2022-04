El govern del Consell Comarcal del Solsonès i el del Centre Sanitari exigeixen en una carta al departament de Salut iniciar les converses per tal de tractar la gestió futura del Centre Sanitari, actualment gestionat pel Consell. La petició formal, que van enviar ahir, demana al Govern que es posi en marxa la comissió per abordar el futur del Centre Sanitari, un any després que Salut es comprometés a crear aquest grup de treball.

En l’escrit, que s’ha fet per donar compliment formal a la petició del CatSalut per tal d’iniciar les converses, es demana no demorar més la constitució de la taula de treball per dur a terme les converses i reunions de treball convenients per debatre sobre el futur del centre i valorar que «la gestió es porti a terme des d’una entitat pública i amb un elevat nivell de professionalització sanitària com és el CatSalut», destaca la presidenta del Consell, Sara Alarcón.

El grup de treball ha de definir el futur model del Centre Sanitari del Solsonès, «ja que el model actual en compromet l’estabilitat econòmica perquè el Consell no disposa del finançament i els recursos necessaris per assumir-ne la gestió», apunta Alarcón. També destaca que la concessió del servei al Consell Comarcal, que ja està complint una pròrroga, finalitza l’1 de maig del 2022. Tot i això, aquesta concessió es pot continuar prorrogant amb les mateixes condicions en espera de prendre una decisió sobre si l’ens de salut comarcal serà gestionat pel Consell Comarcal o per CatSalut.

La presidenta comarcal posa de manifest que fa «molt temps» que es van iniciar les converses i «volem parlar-ne amb seriositat, ara que els representants de la comissió ja estan designats». A més dels representants del Departament, el grup de treball està format per representants de la presidència del Consell i del Centre Sanitari, de cada grup polític present al Consell Comarcal, de l’Ajuntament de Solsona i de la resta d’ajuntaments de la comarca, de la Comissió de Govern i de la Junta del Centre Sanitari, així com representants dels treballadors i treballadores del Centre.

Així doncs, des de l’ens comarcal, es demana fixar una data i iniciar les reunions que han de servir per definir el nou model de sanitat a la comarca.